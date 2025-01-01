Фильм «Властелин колец» не ответил на главный вопрос: зачем Арагорн десятилетиями жил как странник и скитался по миру?

«Человек-бензопила» кого на самом деле любил Аки — Макиму, Химено или Дэнджи?

Франшиза трещит по швам: 5 глупых моментов в «Терминаторе», которые уничтожили его логику

Говорил на латыни и взмывал в воздух: жуткая газетная заметка легла в основу фильма «Изгоняющий дьявола» — вот как все было на самом деле

Вдохновлен «Москва слезам не верит»: в 2020-м этот детектив зрители назвали «главным кинособытием» – понятно, откуда рейтинг 8.1

Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»

Как раз успеем до выхода пятого сезона: топ-5 сериалов, которые точно стоит посмотреть фанатам «Очень странных дел»

Ремейк подкрался незаметно: Женей Лукашиным в новой версии «Иронии судьбы» станет звезда «Слова пацана» (первые фото)

Отсчет пошел на дни: на НТВ с новым сезоном возвращается «Акушер» — герою Панфилова придется несладко

«Не заметила, как меня захватило»: этому детективу со звездой «Невского» не зря поставили 8.1 – 16 серий увлекают не только видами Петербурга