Места и даты съемок сериала Тайны Сильверхейда

Основные места съемок сериала Тайны Сильверхейда

  • Сала, лен Вестманланд, Швеция

Где снимали известные сцены

внешние сцены
Хаммарстранд, Швеция
Даты съемок сериала Тайны Сильверхейда

  • Май 2014 - Ноябрь 2014
