Буттигири?! 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Буттигири?!
Bucchigiri?!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Буттигири?!»

В 1-м сезоне сериала «Буттигири?!» действие разворачивается в японском городке. В центре событий оказывается робкий и застенчивый ученик старших классов по имени Араджин Томошиби, который сталкивается со своим бывшим приятелем Матакарой Асамине. Однажды Араджин выясняет, что Матакара теперь является харизматичным лидером преступной банды. Его знают Букчигири. Удивительно, но Матакара просит Араджина присоединиться к его группировке и бороться вместе с ним против других городских банд, с которыми они конкурируют. Впереди главных героев ожидает немало ожесточенных схваток с грозными врагами.

Рейтинг сериала

6.2 IMDb
Список серий сериала Буттигири?!
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 февраля 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 февраля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 февраля 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 марта 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 марта 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
16 марта 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
23 марта 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
30 марта 2024
Fateful Duel! Beyond the Gyoza Dumplings
Сезон 1 Серия 12
6 апреля 2024
