В 1-м сезоне сериала «Буттигири?!» действие разворачивается в японском городке. В центре событий оказывается робкий и застенчивый ученик старших классов по имени Араджин Томошиби, который сталкивается со своим бывшим приятелем Матакарой Асамине. Однажды Араджин выясняет, что Матакара теперь является харизматичным лидером преступной банды. Его знают Букчигири. Удивительно, но Матакара просит Араджина присоединиться к его группировке и бороться вместе с ним против других городских банд, с которыми они конкурируют. Впереди главных героев ожидает немало ожесточенных схваток с грозными врагами.