Во 2-м сезоне сериала «Орел: Криминальная одиссея» Халльгрим выписывается из больницы после травмы и возвращается в свой номер в отеле. Выглянув в окно, он видит Бенджамина – члена израильской мафии, – избивающего женщину в квартире напротив. В попытке защитить незнакомку он ввязывается в очередной международный заговор. Следователь летит в Берлин в погоне за Бенджамином и ценной табличкой, которую тот нелегально увез с собой. Майкл взламывает компьютер преступника и выясняет, что тот несет куда более серьезную угрозу для всей Европы, чем думали агенты. Тем временем Халльгрим встречается со своим отцом.