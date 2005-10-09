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Орел: Криминальная одиссея 2004 - 2006 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Орел: Криминальная одиссея
Киноафиша Сериалы Орел: Криминальная одиссея Сезоны Сезон 2
Ørnen: En krimi-odyssé
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 октября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Орел: Криминальная одиссея»

Во 2-м сезоне сериала «Орел: Криминальная одиссея» Халльгрим выписывается из больницы после травмы и возвращается в свой номер в отеле. Выглянув в окно, он видит Бенджамина – члена израильской мафии, – избивающего женщину в квартире напротив. В попытке защитить незнакомку он ввязывается в очередной международный заговор. Следователь летит в Берлин в погоне за Бенджамином и ценной табличкой, которую тот нелегально увез с собой. Майкл взламывает компьютер преступника и выясняет, что тот несет куда более серьезную угрозу для всей Европы, чем думали агенты. Тем временем Халльгрим встречается со своим отцом.

Актеры 2 сезона Персонажи
Актеры 2 сезона Персонажи

Актеры 2 сезона

Персонажи
Йенс Альбинус Hallgrim Ørn Hallgrimsson
Гита Нёрбю
Гита Нёрбю Thea Nellemann
Марина Бурас Marie Wied
Стин Стиг Ломмер Villy Frandsen
Янус Набиль Бакрави Nazim Talawi
Дэвид Оуэ Michael Kristensen
Все актеры 2 сезона

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Орел: Криминальная одиссея»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
9 октября 2005
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
16 октября 2005
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
23 октября 2005
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
30 октября 2005
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
6 ноября 2005
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
13 ноября 2005
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
20 ноября 2005
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
27 ноября 2005
График выхода всех сериалов
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