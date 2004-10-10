В 1-м сезоне сериала «Орел: Криминальная одиссея» Евросоюз создает специальное глобальное подразделение по борьбе с международной преступностью. Его возглавляет датчанка Тея Нельман – опытный агент безопасности. Она поручает руководство отделом в своей стране Халльгриму Хальгримссону по прозвищу Орел. Теперь старший следователь, крайне удивленный таким оказанным ему доверием, должен сформировать собственную команду из самых надежных и доверенных агентов. Ребят ждет опасная, но увлекательная работа по всей Европе. Они расследуют преступления в Дании, Швеции, Норвегии, России и других странах.