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Орел: Криминальная одиссея 2004 - 2006 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Орел: Криминальная одиссея
Киноафиша Сериалы Орел: Криминальная одиссея Сезоны Сезон 1
Ørnen: En krimi-odyssé
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 октября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Орел: Криминальная одиссея»

В 1-м сезоне сериала «Орел: Криминальная одиссея» Евросоюз создает специальное глобальное подразделение по борьбе с международной преступностью. Его возглавляет датчанка Тея Нельман – опытный агент безопасности. Она поручает руководство отделом в своей стране Халльгриму Хальгримссону по прозвищу Орел. Теперь старший следователь, крайне удивленный таким оказанным ему доверием, должен сформировать собственную команду из самых надежных и доверенных агентов. Ребят ждет опасная, но увлекательная работа по всей Европе. Они расследуют преступления в Дании, Швеции, Норвегии, России и других странах.

Актеры 1 сезона Персонажи
Актеры 1 сезона Персонажи

Актеры 1 сезона

Персонажи
Йенс Альбинус Hallgrim Ørn Hallgrimsson
Гита Нёрбю
Гита Нёрбю Thea Nellemann
Марина Бурас Marie Wied
Стин Стиг Ломмер Villy Frandsen
Янус Набиль Бакрави Nazim Talawi
Дэвид Оуэ Michael Kristensen
Все актеры 1 сезона

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Орел: Криминальная одиссея»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 октября 2004
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2004
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 октября 2004
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 октября 2004
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 ноября 2004
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 ноября 2004
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 ноября 2004
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 ноября 2004
График выхода всех сериалов
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