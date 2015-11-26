В 1-м сезоне сериала «Матушка Гусыня» семья Сони живет неприметной жизнью в пригороде Стокгольма и владеет маленькой пристанью на озере. Женщина любит своего супруга Фредерика и воспитывает троих непоседливых подростков. Но однажды в мужчину кто-то стреляет прямо во дворе их дома. Соня пытается найти преступника, но сталкивается с равнодушием полицейских. Постепенно женщина узнает, что покойный Фредерик с двумя партнерами уже много лет занимался производством и продажей марихуаны. Чтобы защитить свою семью, женщина должна перенять наследие супруга и погрузиться в мир преступного бизнеса.