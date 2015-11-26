Menu
Gåsmamman 2015 - 2025 season 1

Gåsmamman season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gåsmamman Seasons Season 1
Gåsmamman
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 November 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Gåsmamman" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Матушка Гусыня» семья Сони живет неприметной жизнью в пригороде Стокгольма и владеет маленькой пристанью на озере. Женщина любит своего супруга Фредерика и воспитывает троих непоседливых подростков. Но однажды в мужчину кто-то стреляет прямо во дворе их дома. Соня пытается найти преступника, но сталкивается с равнодушием полицейских. Постепенно женщина узнает, что покойный Фредерик с двумя партнерами уже много лет занимался производством и продажей марихуаны. Чтобы защитить свою семью, женщина должна перенять наследие супруга и погрузиться в мир преступного бизнеса.

Series rating

7.7
Rate 14 votes
7.5 IMDb

"Gåsmamman" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 November 2015
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 November 2015
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 December 2015
Episode 4
Season 1 Episode 4
3 December 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 December 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 December 2015
Episode 7
Season 1 Episode 7
17 December 2015
Episode 8
Season 1 Episode 8
17 December 2015
