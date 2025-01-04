Меню
Поднятие уровня в одиночку 2024, 2 сезон
Ore dake Level Up na Ken
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
4 января 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
13
Продолжительность сезона
6 часов 30 минут
Рейтинг сериала
9.2
Оцените
150
голосов
8.5
IMDb
Список серий сериала Поднятие уровня в одиночку
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
4 января 2025
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
11 января 2025
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
18 января 2025
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
25 января 2025
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
1 февраля 2025
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
8 февраля 2025
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
15 февраля 2025
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
22 февраля 2025
Серия 9
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
1 марта 2025
Серия 10
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
8 марта 2025
Серия 11
Episode 11
Сезон 2
Серия 11
15 марта 2025
Серия 12
Episode 12
Сезон 2
Серия 12
22 марта 2025
Серия 13
Episode 13
Сезон 2
Серия 13
29 марта 2025
