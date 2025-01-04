Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Поднятие уровня в одиночку 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Поднятие уровня в одиночку
Киноафиша Сериалы Поднятие уровня в одиночку Сезоны Сезон 2
Ore dake Level Up na Ken
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут

Рейтинг сериала

9.2
Оцените 150 голосов
8.5 IMDb

Список серий сериала Поднятие уровня в одиночку

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
4 января 2025
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
11 января 2025
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
18 января 2025
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
25 января 2025
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
1 февраля 2025
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
8 февраля 2025
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
15 февраля 2025
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
22 февраля 2025
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
1 марта 2025
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
8 марта 2025
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
15 марта 2025
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
22 марта 2025
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
29 марта 2025
График выхода всех сериалов
В первую неделю января в ТОП-3 на ИВИ попало сразу три российских проекта: среди сказок затерялся неожиданный фильм
Не только Рипли выжила на «Ностромо» в финале первого «Чужого»: был еще один персонаж, о которым зрители забыли
Оторваться от экрана не получится: 10 шикарных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb — без проходных эпизодов и разочарований
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Тест на знание мелочей из хитовых фильмов СССР: на 6/6 пройдут единицы – а вы в их числе?
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше