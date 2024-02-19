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Киноафиша Сериалы Поднятие уровня в одиночку Отзывы

Отзывы о сериале «Поднятие уровня в одиночку»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Данила Кылосов 19 февраля 2024, 23:28
Аниме лучше манхвы? Мне не очень понравилась манхва, вот думаю смотреть или нет.
19 февраля 2024, 23:28 Ответить
Данила Кылосов 19 февраля 2024, 23:30
Читая мангу (манхву) Сололевелинг у меня постоянно было чувство что, что-то не так. Ну я не могу поверить в этот мир. Мне не нравиться: сюжет, главный герой, второстепенные персонажи, лор, прокачка. Единственные хорошие стороны это экшен и рисовка и ВСЁ. Это не ужасное произведение, но как по мне максимум среднее. Наверно тоже самое будет и в аниме. Очень хорошая рисовка и экшен и всё.
19 февраля 2024, 23:30 Ответить
Саша Малухин 22 марта 2024, 02:16
Оценка
Аниме стоит того что бы его посмотреть
22 марта 2024, 02:16 Ответить
Киноафиша.инфо 22 марта 2024, 18:46
в ответ на сообщение Саша Малухин от 22 марта 2024, 02:16
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
22 марта 2024, 18:46 Ответить
Vadim Архангел 14 февраля 2025, 17:42
в ответ на сообщение Данила Кылосов от 19 февраля 2024, 23:28
посмотри аниме
14 февраля 2025, 17:42 Ответить
Изым Курманов 8 марта 2025, 18:38
Оценка
имба
8 марта 2025, 18:38 Ответить
Тарас Выгривач 12 марта 2025, 16:08
Оценка
Сюжет не очень. Перс - имба, со всеми вытекающими. Все бои гг ожидаемо заканчиваются победой. Манхву не читал. Предполагаю, что гг пожалеет, что не пошел на остров, но в результате побьет муравьев, с которыми не справилась толпа С. Т жутко раздражает, что весь сюжет переполнен словом "ранг"
12 марта 2025, 16:08 Ответить
Тарас Выгривач 12 марта 2025, 16:10
в ответ на сообщение Тарас Выгривач от 12 марта 2025, 16:08
Оценка
Единственно, что улыбнуло - восставший танк
12 марта 2025, 16:10 Ответить
Дмитрий Ветошкин 22 марта 2025, 12:40
Оценка
Мне манга больше понравилась. В аниме герой слишком унылый - ведет себя по-детски.. Обычно я голосую в пользу аниме, но тут исключение.

из плюсов: нет типичного гарема, как это обычно у японцев бывает (все-таки сам сюжет придуман корейцами, но благо японцы это не исказили)

В общем ГГ как и в любом другом сюжете всегда всех нагибает...

Если вам не нравится, что ГГ всегда выходит чистым, то вам вряд ли что-то из мультипликации подойдет..
22 марта 2025, 12:40 Ответить
Danil Sinelnikoff 4 апреля 2025, 09:46
Оценка
Это просто топ😀 с нетерпением жду 3 сезон, если он будет
Невозможно оторваться от этого аниме, кто еще не смотрел, то я вам завидую, потому что я ждал целую неделю до выхода новой серии и она длилась словно месяц
Моя оценка 10/10
4 апреля 2025, 09:46 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 22:50
в ответ на сообщение Danil Sinelnikoff от 4 апреля 2025, 09:46
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 22:50 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 22:50
в ответ на сообщение Дмитрий Ветошкин от 22 марта 2025, 12:40
Здорово, что сериал произвёл на вас такое впечатление! 😉
30 апреля 2025, 22:50 Ответить
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