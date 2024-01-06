Меню
Поднятие уровня в одиночку 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Поднятие уровня в одиночку
Киноафиша Сериалы Поднятие уровня в одиночку Сезоны Сезон 1

Ore dake Level Up na Ken
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поднятие уровня в одиночку»

В 1-м сезоне сериала «Поднятие уровня в одиночку» история началась около десяти лет назад, когда начали появляться ворота, связывающие человеческий мир с другим измерением, что привело к росту охотников, которые пересекали эти ворота, чтобы сражаться с волшебными чудищами внутри. Однажды в мире талантливых охотников и монстров появился довольно слабый охотник по имени Сун Джинву. Однажды он получил необычайные способности благодаря загадочной программе. Это позволило герою стать одним из сильнейших охотников и покорить даже самые опасные подземелья. Джинву продолжает подниматься на новые уровни...

Рейтинг сериала

9.8
Оцените 150 голосов
8.6 IMDb
Список серий сериала Поднятие уровня в одиночку График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 января 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 февраля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 февраля 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 февраля 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 марта 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 марта 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 марта 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
23 марта 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
30 марта 2024
График выхода всех сериалов
