Любовь старичка 2016, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Любовь старичка
Сезоны
Сезон 2
Ossan's Love
12+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
2 ноября 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Любовь старичка
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
2 ноября 2019
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
9 ноября 2019
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
16 ноября 2019
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
23 ноября 2019
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
30 ноября 2019
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
7 декабря 2019
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
14 декабря 2019
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
21 декабря 2019
График выхода всех сериалов
