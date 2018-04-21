Меню
Любовь старичка 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь старичка
Киноафиша Сериалы Любовь старичка Сезоны Сезон 1

Ossan's Love 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Список серий сериала Любовь старичка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 мая 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 мая 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 мая 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 мая 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 июня 2018
