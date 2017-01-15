Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Прежде чем умрем 2017 - 2019 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прежде чем умрем
Киноафиша Сериалы Прежде чем умрем Сезоны Сезон 1

Innan vi dör 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прежде чем умрем»

В 1-м сезоне сериала «Прежде чем умрем» сотрудник правоохранительных органов, который работал под прикрытием в мотоклубе, внезапно пропал. Женщина-детектив по имени Ханна вовлекается в расследование. Она пытается отыскать своего похищенного коллегу Свена и связаться с таинственной организацией «Инес». Вскоре выясняется, что Кристиан, сын Ханны, тоже связывается с гангстерской компанией на мотоциклах. Зато благодаря информации, полученной от Кристиана, полицейские узнали имя убийцы с ожогом на шее. Сидя вдвоем на кухне, Кристиан и Бланка Мимика начинают целоваться. Мимики и банда из мотоклуба оказываются связаны...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Прежде чем умрем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Avsnitt 1
Сезон 1 Серия 1
15 января 2017
Серия 2 Avsnitt 2
Сезон 1 Серия 2
22 января 2017
Серия 3 Avsnitt 3
Сезон 1 Серия 3
29 января 2017
Серия 4 Avsnitt 4
Сезон 1 Серия 4
5 февраля 2017
Серия 5 Avsnitt 5
Сезон 1 Серия 5
12 февраля 2017
Серия 6 Avsnitt 6
Сезон 1 Серия 6
19 февраля 2017
Серия 7 Avsnitt 7
Сезон 1 Серия 7
26 февраля 2017
Серия 8 Avsnitt 8
Сезон 1 Серия 8
5 марта 2017
Серия 9 Avsnitt 9
Сезон 1 Серия 9
12 марта 2017
Серия 10 Avsnitt 10
Сезон 1 Серия 10
19 марта 2017
График выхода всех сериалов
Этот худший фильм Marvel высмеивали на каждом углу: спустя три года он вырвался в топ-5 Prime Video
В истории такое было лишь три раза, и потому они особенные: фильмы, получившие сразу 11 статуэток «Оскар»
Эти моменты в «Острых козырьках» стреляют в сердце точнее Томми Шелби: 3 лучшие серии за все 6 сезонов
А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно
Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
Соскучились по «Бэтмену» и боевикам? Warner. Bros окончательно вернулась в Россию
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
В СССР сняли «Вишневый сад» за три рубля — получился фильм на века: а на эту экранизацию Чехова ушли $2,5 млн — и все впустую
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
Каждая серия — новая история: этот детектив с оценкой 8.2 в эфире уже 25+ лет — фанатам «Шерлока» стоит взять на заметку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше