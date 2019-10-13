Меню
Прежде чем умрем 2017 - 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Прежде чем умрем
Киноафиша Сериалы Прежде чем умрем Сезоны Сезон 2
Innan vi dör 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 52 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Прежде чем умрем»

Во 2-м сезоне сериала «Прежде чем умрем» Ханна Свенссон и ее сын Кристиан были близки к тому, чтобы разрушить преступную сеть Давора Мимики, в которую удалось попасть Кристиану. Но ситуация вышла из-под контроля. Кристиан совершил побег за границу. Теперь Ханна должна найти того, кто в правоохранительных органах ведет двойную игру, чтобы ее сын смог вернуться домой. В скором времени Кристиан приехал назад. Чтобы защитить его, Ханна пытается внедриться в круг коррумпированных полицейских. Она должна принять непростое решение. Следует ли ей позволить Кристиану вовлечься в это дело, чтобы узнать, откуда была утечка информации?

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Прежде чем умрем»

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Avsnitt 1
Сезон 2 Серия 1
13 октября 2019
Серия 2 Avsnitt 2
Сезон 2 Серия 2
20 октября 2019
Серия 3 Avsnitt 3
Сезон 2 Серия 3
27 октября 2019
Серия 4 Avsnitt 4
Сезон 2 Серия 4
3 ноября 2019
Серия 5 Avsnitt 5
Сезон 2 Серия 5
10 ноября 2019
Серия 6 Avsnitt 6
Сезон 2 Серия 6
17 ноября 2019
Серия 7 Avsnitt 7
Сезон 2 Серия 7
24 ноября 2019
Серия 8 Avsnitt 8
Сезон 2 Серия 8
1 декабря 2019
