Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Настоящие люди 2012 - 2014, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Настоящие люди
Сезоны
Сезон 2
Äkta Människor
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
1 декабря 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
13
голосов
7.8
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Настоящие люди»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
1 декабря 2013
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
8 декабря 2013
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
15 декабря 2013
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
22 декабря 2013
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
29 декабря 2013
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
5 января 2014
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
12 января 2014
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
19 января 2014
Серия 9
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
26 января 2014
Серия 10
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
2 февраля 2014
График выхода всех сериалов
Советское «Морозко» казалось жестоким? А ведь за 40 лет до Роу вышла другая экранизация сказки, и она ужасает до сих пор: «Жутче, чем в хоррорах»
Оторваться от экрана не получится: 10 шикарных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb — без проходных эпизодов и разочарований
Не только Рипли выжила на «Ностромо» в финале первого «Чужого»: был еще один персонаж, о которым зрители забыли
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667