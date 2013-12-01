Меню
Настоящие люди 2012 - 2014, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Настоящие люди
Киноафиша Сериалы Настоящие люди Сезоны Сезон 2
Äkta Människor
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 декабря 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 13 голосов
7.8 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Настоящие люди»

Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
1 декабря 2013
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
8 декабря 2013
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
15 декабря 2013
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
22 декабря 2013
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
29 декабря 2013
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
5 января 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
12 января 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
19 января 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
26 января 2014
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
2 февраля 2014
