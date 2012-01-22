Меню
Настоящие люди 2012 - 2014 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Настоящие люди
Киноафиша Сериалы Настоящие люди Сезоны Сезон 1
Äkta Människor
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 13 голосов
7.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Настоящие люди»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 января 2012
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 января 2012
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 января 2012
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 февраля 2012
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 февраля 2012
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 февраля 2012
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 февраля 2012
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2012
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
11 марта 2012
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 марта 2012
