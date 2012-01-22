Меню
Настоящие люди 2012 - 2014 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Äkta Människor
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
22 января 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
13
голосов
7.8
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Настоящие люди»
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
22 января 2012
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
22 января 2012
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
29 января 2012
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
5 февраля 2012
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
12 февраля 2012
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
19 февраля 2012
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
26 февраля 2012
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
4 марта 2012
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
11 марта 2012
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
18 марта 2012
