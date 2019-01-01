Меню
Просто добавь магии 2015 - 2019, 3 сезон
Just Add Magic
6+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
1 января 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
12
Продолжительность сезона
5 часов 24 минуты
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
12
голосов
8.3
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Просто добавь магии»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Просто добавь путешествие во времени
Just Add Time Travel
Сезон 3
Серия 1
1 января 2019
Просто добавь растения
Just Add Plants
Сезон 3
Серия 2
31 января 2019
Просто добавь коды
Just Add Codes
Сезон 3
Серия 3
31 января 2019
Просто добавь Пайпер
Just Add Piper
Сезон 3
Серия 4
31 января 2019
Просто добавь гниль
Just Add Rot
Сезон 3
Серия 5
31 января 2019
Просто добавь завтра
Just Add Tomorrow
Сезон 3
Серия 6
31 января 2019
Просто добавь перспективу
Just Add Perspective
Сезон 3
Серия 7
31 января 2019
Просто добавь кармы
Just Add Karma
Сезон 3
Серия 8
31 января 2019
Просто добавь сюрприз
Just Add Surprise
Сезон 3
Серия 9
31 января 2019
Просто добавь Келли
Just Add Kelly
Сезон 3
Серия 10
31 января 2019
Просто добавь прощание
Just Add Goodbye
Сезон 3
Серия 11
31 января 2019
Новые защитники
New Protectors
Сезон 3
Серия 12
25 октября 2019
