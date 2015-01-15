Меню
Просто добавь магии 2015 - 2019 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Just Add Magic
6+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
15 января 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
13
Продолжительность сезона
5 часов 51 минута
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
12
голосов
8.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Просто добавь магии»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Просто добавь магии
Just Add Magic
Сезон 1
Серия 1
15 января 2015
Просто добавь мозгов
Just Add Brains
Сезон 1
Серия 2
15 января 2016
Просто добавь собак
Just Add Dogs
Сезон 1
Серия 3
15 января 2016
Просто добавь маму
Just Add Mom
Сезон 1
Серия 4
15 января 2016
Просто добавь Джейка
Just Add Jake
Сезон 1
Серия 5
15 января 2016
Просто добавь дни рождения
Just Add Birthdays
Сезон 1
Серия 6
15 января 2016
Просто добавь маму P
Just Add Mama P
Сезон 1
Серия 7
15 января 2016
Просто добавь бестий
Just Add Besties
Сезон 1
Серия 8
15 января 2016
Просто добавь переделки
Just Add Do-overs
Сезон 1
Серия 9
15 января 2016
Просто добавь воспоминания
Just Add Memories
Сезон 1
Серия 10
15 января 2016
Просто добавь кемпинг
Just Add Camping
Сезон 1
Серия 11
15 января 2016
Просто добавь чернослив Часть 1
Just Add Pluots Part 1
Сезон 1
Серия 12
15 января 2016
Просто добавь чернослив Часть 2
Just Add Pluots Part 2
Сезон 1
Серия 13
15 января 2016
График выхода всех сериалов
