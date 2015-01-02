Меню
Пираты на рыбалке (2010), 5 сезон
О телешоу
Сезоны
Актеры и роли
Постеры
Buccaneers & Bones
16+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
2 января 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
7
Продолжительность сезона
3 часа 30 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
Список серий 5-го сезона телешоу «Пираты на рыбалке»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Cерия 1
Episode 1
Сезон 5
Серия 1
2 января 2015
Серия 2
Episode 2
Сезон 5
Серия 2
TBA
Серия 3
Episode 3
Сезон 5
Серия 3
TBA
Серия 4
Episode 4
Сезон 5
Серия 4
TBA
Серия 5
Episode 5
Сезон 5
Серия 5
TBA
Серия 6
Episode 6
Сезон 5
Серия 6
TBA
Серия 7
Episode 7
Сезон 5
Серия 7
10 февраля 2015
