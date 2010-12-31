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Постер телешоу Пираты на рыбалке
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Киноафиша Сериалы Пираты на рыбалке

Пираты на рыбалке (2010 - 2018)

Buccaneers & Bones 18+
Год выпуска 2010
Страна Белиз/США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Outdoor Channel
Продолжительность телешоу 24 часа 30 минут

О чем телешоу

Профессионалы рыбной ловли, добившиеся немалых высот в этом деле, столкнутся с теми, кто только попробует свои силы на новом поприще. В их числе известные личности: бизнесмены и люди искусства. Вместе с рыбаками они отправятся в необыкновенное приключение, в котором им предстоит научиться тонкостям ремесла и получить яркие впечатления. Участников будет окружать невероятной красоты природа, а сами они узнают много нового. Опытные рыбаки поделятся с новичками хитростями и знаниями о водных обитателях, испробуют разные техники, а пойманную рыбу отпустят, чтобы изучать ее жизнедеятельность.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Пираты на рыбалке - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 7 эпизодов
 
Пираты на рыбалке - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA, 7 эпизодов
 
Пираты на рыбалке - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
TBA, 5 эпизодов
 
Пираты на рыбалке - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
TBA, 9 эпизодов
 
Пираты на рыбалке - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2015, 7 эпизодов
 
Пираты на рыбалке - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2016, 7 эпизодов
 
Пираты на рыбалке - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2018, 7 эпизодов
 
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