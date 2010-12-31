Пираты на рыбалке (2010 - 2018)

Профессионалы рыбной ловли, добившиеся немалых высот в этом деле, столкнутся с теми, кто только попробует свои силы на новом поприще. В их числе известные личности: бизнесмены и люди искусства. Вместе с рыбаками они отправятся в необыкновенное приключение, в котором им предстоит научиться тонкостям ремесла и получить яркие впечатления. Участников будет окружать невероятной красоты природа, а сами они узнают много нового. Опытные рыбаки поделятся с новичками хитростями и знаниями о водных обитателях, испробуют разные техники, а пойманную рыбу отпустят, чтобы изучать ее жизнедеятельность.