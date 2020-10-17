Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Поиск 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Киноафиша
Сериалы
Поиск
Сезоны
Сезон 1
Sseochi
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
17 октября 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
10
Продолжительность сезона
15 часов 0 минут
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Рейтинг сериала
6.9
Оцените
13
голосов
7.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Поиск»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
17 октября 2020
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
18 октября 2020
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
24 октября 2020
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
25 октября 2020
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
31 октября 2020
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
1 ноября 2020
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
7 ноября 2020
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
8 ноября 2020
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
14 ноября 2020
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
15 ноября 2020
График выхода всех сериалов
Называется «додумайте сами»: 6 сюжетных дыр в финале «Очень странных дел» — например, куда делись демогоргоны и доктор Кей
Что показывают на НТВ в начале января 2026 года: зрителей готовят к долгожданной премьере «Первого отдела»
Эти 5 научно-фантастических фильмов прославились благодаря идеальному финалу: и «Дюна» тоже в этом списке
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
Половинка «Волги», 200 обедов в ресторане: что могли купить звёзды «Кавказской пленницы» за свой киношный гонорар
Почему Баба-Яга в «Морозко» говорила «чуфырь, чуфырь!»: значение слова 60 лет не дает покоя зрителям – разрываются между 3 версиями
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
На 5 кадрах из фильмов СССР что-то пропало: вспомнят без ошибок только преданные зрители (тест)
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667