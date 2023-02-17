Меню
Таксист 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Таксист
Киноафиша Сериалы Таксист Сезоны Сезон 2
Mobeomtaeksi 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Таксист»

Во 2-м сезоне сериала «Таксист», несмотря на расформирование службы такси, До Ги все еще охотится за плохими людьми. Скрывая это от остальных участников, До Ги и Сон Чхоль втайне помогают отцу, который ищет своего исчезнувшего сына. Чтобы подтвердить свое местонахождение, До Ги отправляется за рубеж, в другую страну, чтобы выполнить свое первое задание. До Ги успешно проникает в Чонгеум при помощи членов своей прежней команды. Он притворяется похищенным новобранцем, но тайно ищет Дон Чжэ. Во время поисков он натыкается на Лим Бок Джа. Как раз в тот момент, когда он собирается схватить его, раздается выстрел...

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 13 голосов
8.1 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Таксист»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
17 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
18 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
24 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
25 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
3 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
11 марта 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
17 марта 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
18 марта 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
24 марта 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
25 марта 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
31 марта 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
1 апреля 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
7 апреля 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
8 апреля 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
14 апреля 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
15 апреля 2023
