В 1-м сезоне сериала «Таксист» загадочное такси появляется перед Чо До Чхолом после того, как молодой человек узнал, что сексуального маньяка, который жестоко расправился с его матерью много лет назад, выпустили из тюрьмы. Главный герой не может допустить, чтобы этот опасный человек разгуливал на свободе. В этом ему может помочь До Ги. Он забирает Чо До Чхоля на своем такси и пропадает. После этого парень увольняется из военной академии, где служил до этого, и становится водителем. Он выясняет, что клиенты компании не просто нуждаются в перевозке, они хотят отомстить своему обидчику. Чо До Чхоль и сам имеет такой же запрос.