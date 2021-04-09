Меню
Таксист 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Таксист
Киноафиша Сериалы Таксист Сезоны Сезон 1
Mobeomtaeksi 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Таксист»

В 1-м сезоне сериала «Таксист» загадочное такси появляется перед Чо До Чхолом после того, как молодой человек узнал, что сексуального маньяка, который жестоко расправился с его матерью много лет назад, выпустили из тюрьмы. Главный герой не может допустить, чтобы этот опасный человек разгуливал на свободе. В этом ему может помочь До Ги. Он забирает Чо До Чхоля на своем такси и пропадает. После этого парень увольняется из военной академии, где служил до этого, и становится водителем. Он выясняет, что клиенты компании не просто нуждаются в перевозке, они хотят отомстить своему обидчику. Чо До Чхоль и сам имеет такой же запрос.

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 13 голосов
8.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Таксист»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 апреля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 апреля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 апреля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 апреля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 апреля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 апреля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 мая 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
7 мая 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 мая 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 мая 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
15 мая 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
21 мая 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
22 мая 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
28 мая 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
29 мая 2021
