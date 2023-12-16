Сериал в жанре докуфикшн о кибербезопасности в России. Каждая серия — это история об актуальной киберугрозе, которая рассказана в своём жанре: триллер, анимация, драма, экшн и сай-фай. Игровой сюжет переплетается с документальными кадрами — речью спикеров: «белых» хакеров и других экспертов по кибербезопасности, которые подсказывают, как не стать мишенью в киберпространстве. Сериал расскажет о том, что может угрожать в сети простым пользователям, компаниям, корпорациям и государству и объяснит, кто и как защищает киберпространство от этих угроз.