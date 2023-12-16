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Киноафиша Сериалы Невидимая война

Невидимая война (2023 - 2023)

Nevidimaya vojna 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 27 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность сериала 2 часа 42 минуты

О чем сериал

Сериал в жанре докуфикшн о кибербезопасности в России. Каждая серия — это история об актуальной киберугрозе, которая рассказана в своём жанре: триллер, анимация, драма, экшн и сай-фай. Игровой сюжет переплетается с документальными кадрами — речью спикеров: «белых» хакеров и других экспертов по кибербезопасности, которые подсказывают, как не стать мишенью в киберпространстве. Сериал расскажет о том, что может угрожать в сети простым пользователям, компаниям, корпорациям и государству и объяснит, кто и как защищает киберпространство от этих угроз.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Невидимая война - Сезон 1 Сезон 1
2023, 6 эпизодов
 
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