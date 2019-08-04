Новый фильм «Буратино» зря сравнивают с советским хитом: вот 5 причин, почему на него стоит обязательно сходить в кино

В первую неделю января в ТОП-3 на ИВИ попало сразу три российских проекта: среди сказок затерялся неожиданный фильм

В 2026 году Турция порадует зрителей кучей крутых проектов: 5 сериалов, которые точно стоит включить хотя бы раз

Тест на знание мелочей из хитовых фильмов СССР: на 6/6 пройдут единицы – а вы в их числе?

Половинка «Волги», 200 обедов в ресторане: что могли купить звёзды «Кавказской пленницы» за свой киношный гонорар

В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»

Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина

На 5 кадрах из фильмов СССР что-то пропало: вспомнят без ошибок только преданные зрители (тест)

«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря

Модный тест для любителей кино СССР: вспомните 5 фильмов по роскошным нарядам героев