О лошадях и людях: душевный сериал для всей семьи о дружбе, взрослении и приключениях подростков-наездников в Новой Зеландии. В основу сюжета легла серия детских книг Стейси Грегг, пропитанных настоящей любовью к природе.

Юная бунтарка Иззи тяжело переживает переезд из Лондона на край света, а если точнее – в новозеландскую глубинку, где у нее нет ни друзей, ни каких-либо развлечений по душе. По крайне мере, пока нет. После очередной ссоры с мамой и безуспешной попытки побега она неожиданно встречает в лесу двух лошадей – дикую и призрачную. Первую приходится спасать из рук жестокого конокрада, а вторую никто, кроме Иззи, больше не видит. Что это – плод ее воображения, сверхъестественный вестник или чей-то призыв о помощи? Иззи понимает, что мистический белый скакун явился к ней неслучайно. Она сама становится завсегдатаем конюшни, заражаясь местной «конной» манией. Почти все соседские подростки увлекаются верховой ездой, и постепенно Иззи находит среди них новых друзей. А еще она чувствует личную ответственность за судьбу спасенной в лесу лошади, которой дает красивую кличку Звезда.