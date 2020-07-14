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Постер сериала Мистик
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Киноафиша Сериалы Мистик

Мистик (2020 - …)

Mystic 18+
Год выпуска 2020
Страна Новая Зеландия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал CBBC
Продолжительность сериала 14 часов 30 минут

О чем сериал

О лошадях и людях: душевный сериал для всей семьи о дружбе, взрослении и приключениях подростков-наездников в Новой Зеландии. В основу сюжета легла серия детских книг Стейси Грегг, пропитанных настоящей любовью к природе.

Юная бунтарка Иззи тяжело переживает переезд из Лондона на край света, а если точнее – в новозеландскую глубинку, где у нее нет ни друзей, ни каких-либо развлечений по душе. По крайне мере, пока нет. После очередной ссоры с мамой и безуспешной попытки побега она неожиданно встречает в лесу двух лошадей – дикую и призрачную. Первую приходится спасать из рук жестокого конокрада, а вторую никто, кроме Иззи, больше не видит. Что это – плод ее воображения, сверхъестественный вестник или чей-то призыв о помощи? Иззи понимает, что мистический белый скакун явился к ней неслучайно. Она сама становится завсегдатаем конюшни, заражаясь местной «конной» манией. Почти все соседские подростки увлекаются верховой ездой, и постепенно Иззи находит среди них новых друзей. А еще она чувствует личную ответственность за судьбу спасенной в лесу лошади, которой дает красивую кличку Звезда.

Мистик - трейлер первого сезона
Мистик  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Мэйси Чиппинг
Джонатан Бруг
Жаклин Джо
Макс Крин
Антония Робинсон
Фил Браун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Мистик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 13 эпизодов
 
Мистик - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Мистик - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 8 эпизодов
 
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