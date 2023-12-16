Меню
Условный мент 5 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Условный мент 5
Киноафиша Сериалы Условный мент 5 Сезоны Сезон 1

Uslovnyj ment 5 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Условный мент 5»

В 1-м сезоне сериала «Условный мент – 5» после того, как Дима Рыжов оказался за решеткой и вышел по условно-досрочному, путь в правоохранительные органы ему заказан. Впрочем, главный герой и сам не стремится возвращаться к работе. Он устраивается в коммунальный сектор. Но даже тут бывшего оперативного сотрудника находят приключения. Владелец жилкомсервиса, в котором работает  Рыжов, имеет некоторые дела с капитаном Тельцовым. Сотрудник правоохранительных органов прикрывает его аферы. Участковой Арине Гордеевой известно о случившемся, и мириться с махинациями в органах она не готова.

Список серий 1-го сезона сериала «Условный мент 5» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
16 декабря 2023
Серия 2
16 декабря 2023
Серия 3
16 декабря 2023
Серия 4
16 декабря 2023
Серия 5
16 декабря 2023
Серия 6
16 декабря 2023
Серия 7
23 декабря 2023
Серия 8
23 декабря 2023
Серия 9
23 декабря 2023
Серия 10
23 декабря 2023
Серия 11
23 декабря 2023
Серия 12
23 декабря 2023
Серия 13
23 декабря 2023
Серия 14
23 декабря 2023
Серия 15
23 декабря 2023
Серия 16
23 декабря 2023
