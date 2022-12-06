Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кто не спрятался" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Молот и роза: Бехзат Ч.
Киноафиша Сериалы Молот и роза: Бехзат Ч. Сезоны Сезон 1

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Молот и роза: Бехзат Ч.» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 января 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 января 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 января 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 января 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Сказка о царевне и богатырях краденая: вот у кого ее сюжет подсмотрел Пушкин
Примету соблюдают даже дети: почему нельзя свистеть дома
Дружинина должна была играть в «Гардемаринах»: ее сложно представить в этой роли
Звучат дико, выглядят еще хуже: вот почему китайцы терпеть не могут русские имена
20 лет назад «Саша + Маша» смотрели все: вот куда пропала рыжая красавица после окончания сериала
Пальчики оближешь: рецепт сочных пирожков с луком и яйцом от Вертинской
Смешно до слез: в этом фильме Ефремов так перевоплотился в девочку, что не отличить
5 слов, которые почти все пишут неправильно: заучите назубок, чтобы не позориться
История не закончилась: что случилось с Форрестом Гампом после финала фильма
Иностранцам запрещали петь эту песню: в СССР ее слушали в каждом доме
4 сериала, похожих на «Слово пацана»: тоже с кровью на асфальте, но без «Бригады»
Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше