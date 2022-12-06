Главный инспектор убойного отдела Бехзат противостоит богатой и влиятельной семье бизнесменов, замешанной во многих грязных делах. Турецкий криминальный сериал на грани детектива, триллера, комедии и драмы – новая адаптация книг Эмраха Сербеса. К главной роли вернулся харизматичный Эрдал Бешикчиолу.

Бехзат – суровый полицейский из Анкары с внушительными усами и тяжёлым прошлым. Он чувствует себя бесполезным вне работы, о чём честно говорит своей дочери. Она переживает первую любовь, а отец даже не находит время на знакомство с её парнем. Зато в расследованиях ему нет равных. Весь полицейский участок встаёт на уши, когда кто-то убивает их кошку. И, конечно, Бехзат с друзьями решает докопаться до истины. А заодно он совершенно случайно обнаруживает зарытое озеро с телами убитых людей – причём земля вокруг принадлежит могущественной строительной корпорации.