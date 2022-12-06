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Постер сериала Молот и роза: Бехзат Ч.
Постер сериала Молот и роза: Бехзат Ч.
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Молот и роза: Бехзат Ч.

Молот и роза: Бехзат Ч. (2022 - …)

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 18+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис BluTV
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут

О чем сериал

Главный инспектор убойного отдела Бехзат противостоит богатой и влиятельной семье бизнесменов, замешанной во многих грязных делах. Турецкий криминальный сериал на грани детектива, триллера, комедии и драмы – новая адаптация книг Эмраха Сербеса. К главной роли вернулся харизматичный Эрдал Бешикчиолу.

Бехзат – суровый полицейский из Анкары с внушительными усами и тяжёлым прошлым. Он чувствует себя бесполезным вне работы, о чём честно говорит своей дочери. Она переживает первую любовь, а отец даже не находит время на знакомство с её парнем. Зато в расследованиях ему нет равных. Весь полицейский участок встаёт на уши, когда кто-то убивает их кошку. И, конечно, Бехзат с друзьями решает докопаться до истины. А заодно он совершенно случайно обнаруживает зарытое озеро с телами убитых людей – причём земля вокруг принадлежит могущественной строительной корпорации. 

В ролях
В ролях
Эрдал Бешикчиолу
Селен Озтюрк
Селен Озтюрк
Гювен Кырач
Инанч Конукчу
Халил Эрсан
Гёкче Эюбоглу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.6 IMDb
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Сезоны
Молот и роза: Бехзат Ч. - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Молот и роза: Бехзат Ч. - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 7 эпизодов
 
Сезон 3
TBA, 1 эпизод
 
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