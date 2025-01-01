Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Игрок
Сезоны
Игрок, список сезонов
The Player
16+
Год выпуска
2015
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
NBC
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Игрок»
Сезон 1 / Season 1
9 эпизодов
24 сентября 2015 - 19 ноября 2015
Финал «Трона: Арес» сбил зрителей с толку: что значит последняя сцена и кого ищет герой Джареда Лето
«Свободу Юрию Деточкину!» лишь на 2 месте: в Сети выбрали лучшие цитаты из фильма «Берегись автомобиля»
«Я знаю, что люди ругаются»: Джордж Мартин объяснил фанатам, почему «Ветра зимы» пишутся 13 лет
«Ах, эта свадьба!»: попробуйте вспомнить 5/5 фильмов СССР по кадрам с молодоженами (тест)
Что будет, если уничтожить Камень Бесконечности? Краткий гид для тех, кто не смотрел «Мстителей» или просто забыл
«Троекратно переваренный "Невский"»: новинка от создателей «Первого отдела» заставляет зрителей рвать волосы на головах
От «Карнавальной ночи» до «Джентльменов удачи»: ИИ превратил 10 кинолент СССР в мультфильмы – найдете свою любимую? (фото)
Не просто страшно, а страшно хорошо: зрители определили 10 лучших хорроров 2025 года — и «Орудия» только на 5-ом месте
Его сила безгранична, если твой IQ превышает 78: самый опасный Камень бесконечности Танос получил даже не щелкнув пальцем
Почему финал «Бара "Один звонок"» — единственно правильный: только так сериал обретает смысл
Когда «Основание: Осман» становится мало: это новинка главный претендент на роль правителя в мире исторических турдизи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667