Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Игрок
Киноафиша Сериалы Игрок Сезоны

Игрок, список сезонов

The Player 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал NBC

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Игрок»
Игрок - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
9 эпизодов 24 сентября 2015 - 19 ноября 2015
 
Финал «Трона: Арес» сбил зрителей с толку: что значит последняя сцена и кого ищет герой Джареда Лето
«Свободу Юрию Деточкину!» лишь на 2 месте: в Сети выбрали лучшие цитаты из фильма «Берегись автомобиля»
«Я знаю, что люди ругаются»: Джордж Мартин объяснил фанатам, почему «Ветра зимы» пишутся 13 лет
«Ах, эта свадьба!»: попробуйте вспомнить 5/5 фильмов СССР по кадрам с молодоженами (тест)
Что будет, если уничтожить Камень Бесконечности? Краткий гид для тех, кто не смотрел «Мстителей» или просто забыл
«Троекратно переваренный "Невский"»: новинка от создателей «Первого отдела» заставляет зрителей рвать волосы на головах
От «Карнавальной ночи» до «Джентльменов удачи»: ИИ превратил 10 кинолент СССР в мультфильмы – найдете свою любимую? (фото)
Не просто страшно, а страшно хорошо: зрители определили 10 лучших хорроров 2025 года — и «Орудия» только на 5-ом месте
Его сила безгранична, если твой IQ превышает 78: самый опасный Камень бесконечности Танос получил даже не щелкнув пальцем
Почему финал «Бара "Один звонок"» — единственно правильный: только так сериал обретает смысл
Когда «Основание: Осман» становится мало: это новинка главный претендент на роль правителя в мире исторических турдизи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше