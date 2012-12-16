Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Животное"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Охотник х Охотник
Сезоны
Сезон 2
Hunter x Hunter
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
16 декабря 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
78
Продолжительность сезона
32 часа 30 минут
Список серий 2-го сезона сериала «Охотник х Охотник»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Торги × И × Спешка
Bid x And x Haste
Сезон 2
Серия 1
16 декабря 2012
Конец × И × Начало
End x And x Beginning
Сезон 2
Серия 2
23 декабря 2012
Приглашение × И × Друг
Invitation x And x Friend
Сезон 2
Серия 3
6 января 2013
Реальность? × И × Суждения
Reality x And x Raw
Сезон 2
Серия 4
13 января 2013
Учитель × Экстренный случай?
A x Hard x Master
Сезон 2
Серия 5
20 января 2013
Усиление × И × Угроза
Strengthen x And x Threaten
Сезон 2
Серия 6
27 января 2013
Губительный кулак × И × Камень-ножницы-бумага
Evil Fist x And x Rock-Paper-Scissors
Сезон 2
Серия 7
3 февраля 2013
Стратегия × И × Уловка
Strategy x And x Scheme
Сезон 2
Серия 8
10 февраля 2013
15 × 15
15 x 15
Сезон 2
Серия 9
17 февраля 2013
Пираты × И × Предположения
Pirates x And x Guesses
Сезон 2
Серия 10
24 февраля 2013
Прямое противостояние × Пыл
A x Heated x Showdown
Сезон 2
Серия 11
3 марта 2013
Сила воли × И × Дружба
Guts x And x Courage
Сезон 2
Серия 12
10 марта 2013
Торг × И x Соглашение
Bargain x And x Deal
Сезон 2
Серия 13
17 марта 2013
Погоня × И × Шанс
Chase x And x Chance
Сезон 2
Серия 14
24 марта 2013
Безумие × И × Здравый ум
Insanity x And x Sanity
Сезон 2
Серия 15
31 марта 2013
Победитель × И × Проигравший
Victor x And x Loser
Сезон 2
Серия 16
7 апреля 2013
Друзья Джинга × И × Настоящие друзья
Ging's Friends x And x True Friends
Сезон 2
Серия 17
14 апреля 2013
Воссоединение × И × Понимание
Reunion x And x Understanding
Сезон 2
Серия 18
21 апреля 2013
Тревога × И × Наблюдение
Unease x And x Sighting
Сезон 2
Серия 19
28 апреля 2013
Очень × Быстрое × Размножение
Very x Rapid x Reproduction
Сезон 2
Серия 20
5 мая 2013
Ничего хорошего × В × НЗЖ
No x Good x NGL
Сезон 2
Серия 21
12 мая 2013
Зло × И × Ужас
Evil x And x Terrible
Сезон 2
Серия 22
19 мая 2013
Кайто × И × Слот-машина
The x Fight x Begins
Сезон 2
Серия 23
26 мая 2013
Битва × Начинается
Kite x And x Slots
Сезон 2
Серия 24
2 июня 2013
Побуждение × К × Развитию
Inspiration x To x Evolve
Сезон 2
Серия 25
9 июня 2013
Предопределённое × Пробуждение
A x Fated x Awakening
Сезон 2
Серия 26
16 июня 2013
Свет × И × Тьма
Light x And x Darkness
Сезон 2
Серия 27
23 июня 2013
Обещание × И × Воссоединение
Promise x And x Reunion
Сезон 2
Серия 28
30 июня 2013
Дуэль × И × Побег
Duel x And x Escape
Сезон 2
Серия 29
7 июля 2013
Камень-ножницы-бумага × И × Слабость
Rock-Paper-Scissors x And x Weakness
Сезон 2
Серия 30
14 июля 2013
Жалость × И × Сила
Compassion x And x Strength
Сезон 2
Серия 31
21 июля 2013
Медленный × И × Проклятый
Slow x And x Cursed
Сезон 2
Серия 32
28 июля 2013
Сильный × И × Слабый
The Strong x And x The Weak
Сезон 2
Серия 33
4 августа 2013
Одно желание × И × Два обещания
One Wish x And x Two Promises
Сезон 2
Серия 34
11 августа 2013
Свидание × С × Палм
Date x With x Palm
Сезон 2
Серия 35
18 августа 2013
Друг × И × Путешествие
Friend x And x Journey
Сезон 2
Серия 36
1 сентября 2013
Проклятье × И × Страх
Grudge x And x Dread
Сезон 2
Серия 37
8 сентября 2013
Беззаконный × Дом
A x Lawless x Home
Сезон 2
Серия 38
15 сентября 2013
Резня × И × Опустошение
Carnage x And x Devastation
Сезон 2
Серия 39
22 сентября 2013
Инфильтрация × И × Выбор
Infiltration x And x Selection
Сезон 2
Серия 40
29 сентября 2013
Комбинация × И × Эволюция
Combination x And x Evolution
Сезон 2
Серия 41
9 октября 2013
Выслеживание × И × Преследование
Tracking x And x Pursuit
Сезон 2
Серия 42
16 октября 2013
Икалго × И × Молния
Ikalgo x And x Lightning
Сезон 2
Серия 43
23 октября 2013
Способности × И × Игры
Power x And x Games
Сезон 2
Серия 44
30 октября 2013
Шах × И × Мат
Check x And x Mate
Сезон 2
Серия 45
6 ноября 2013
Сомнения × И × Колебания
Doubt x And x Hesitation
Сезон 2
Серия 46
13 ноября 2013
Решение × И × Пробуждение
Resolve x And x Awakening
Сезон 2
Серия 47
20 ноября 2013
Нову × И × Морау
Knov x And x Morel
Сезон 2
Серия 48
27 ноября 2013
Возвращение × И × Отступление
Return x And x Retire
Сезон 2
Серия 49
4 декабря 2013
Гунги × И × Комуги
Komugi x And x Gungi
Сезон 2
Серия 50
11 декабря 2013
Подытожить × И × Действовать
Taking Stock x And x Taking Action
Сезон 2
Серия 51
18 декабря 2013
Замешательство × И × Ожидание
Confusion x And x Expectation
Сезон 2
Серия 52
25 декабря 2013
Атака × И × Вторжение
Charge x And x Invade
Сезон 2
Серия 53
8 января 2014
Чудовище × И × Чудовище
Outsider x And x Monster
Сезон 2
Серия 54
15 января 2014
Насекомое × В × Долгу
An x Indebted x Insect
Сезон 2
Серия 55
22 января 2014
Разделяй × И × Властвуй
Divide x And x Conquer
Сезон 2
Серия 56
29 января 2014
Долг × И × Вопрос
Duty x and x Question
Сезон 2
Серия 57
5 февраля 2014
Месть × И × Поправка
Revenge x And x Recovery
Сезон 2
Серия 58
12 февраля 2014
Оскорбление × И × Расплата
Insult x And x Payback
Сезон 2
Серия 59
19 февраля 2014
Поддельная × Ярость
A x False x Rage
Сезон 2
Серия 60
26 февраля 2014
Сильный × Или × Слабый
Strong x Or x Weak
Сезон 2
Серия 61
5 марта 2014
Подделка × И × Оригинал
Fake x And x Real
Сезон 2
Серия 62
12 марта 2014
Поражение × И × Достоинство
Defeat x And x Dignity
Сезон 2
Серия 63
19 марта 2014
Поза × И × Имя
Pose x And x Name
Сезон 2
Серия 64
26 марта 2014
Сороконожка × И × Воспоминание
Centipede x And x Memory
Сезон 2
Серия 65
2 апреля 2014
Распад × И × Пробуждение
Breakdown x And x Awakening
Сезон 2
Серия 66
9 апреля 2014
Великая сила × И × Максимальная сила
Great Power x And x Ultimate Power
Сезон 2
Серия 67
16 апреля 2014
Зеро × И × Роза
Zero x And x Rose
Сезон 2
Серия 68
23 апреля 2014
Враждебность × И × Стремление
Hostility x And x Determination
Сезон 2
Серия 69
30 апреля 2014
Безудержная радость × И × Абсолютная любовь
Unparalleled Joy x And x Unconditional Love
Сезон 2
Серия 70
7 мая 2014
Грозный враг × И × Чёткая цель
Formidable Enemy x And x Clear Objective
Сезон 2
Серия 71
14 мая 2014
Сила × К × Разрушению
Magic x to x Destroy
Сезон 2
Серия 72
21 мая 2014
Гнев × И × Просветление
Anger x And x Light
Сезон 2
Серия 73
28 мая 2014
Плоть × И × Начало
Flash x And x Start
Сезон 2
Серия 74
4 июня 2014
На пути × К × Смерти
Deadline x To x Live
Сезон 2
Серия 75
11 июня 2014
Весь мир × В × Тебе
The Word x Is x You
Сезон 2
Серия 76
18 июня 2014
Человек × И × Мгновение
This Person x And x This Moment
Сезон 2
Серия 77
25 июня 2014
Путь домой × И × Настоящее имя
Homecoming x And x Real Name
Сезон 2
Серия 78
2 июля 2014
График выхода всех сериалов
Related video
В России мало кто видел: этот отечественный фильм произвел фурор за границей, а особенно в Китае
Выгнали уже из трех школ: вся страна сочувствует Пьехе из-за проблемного сына
Не чета голубоглазому Кореневу: на этого Ихтиандра без слез не взглянешь (фото)
Одно лицо с Пугачевой: на новом фото Алентова сама на себя не похожа
Будете смеяться: салат «Селедка под шубой» назвали так по неочевидной причине
Очень странное: это лакомство заменяло советским детям западные конфеты
Русская Барби: Асмус показала редкое фото матери, от которой публично открестилась
Стал известным актером, от матери отказался: как выглядит сын Фатеевой и Басова (фото)
Любовником Кустинской был супруг Фатеевой: о таком муже в СССР мечтали все
«Слово пацана» официально запретили смотреть этим россиянам: проверьте, есть ли вы в списке
Это был бы шедевр: роль Шурочки в «Гусарской балладе» хотела сыграть другая актриса
Навка ждет ребенка? Лорак спровоцировала слухи о беременности фигуристки (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить