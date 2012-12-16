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Постер к 2-му сезону сериала Охотник х Охотник
Киноафиша Сериалы Охотник х Охотник Сезоны Сезон 2

Hunter x Hunter
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 декабря 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 78
Продолжительность сезона 32 часа 30 минут
Список серий 2-го сезона сериала «Охотник х Охотник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Торги × И × Спешка Bid x And x Haste
Сезон 2 Серия 1
16 декабря 2012
Конец × И × Начало End x And x Beginning
Сезон 2 Серия 2
23 декабря 2012
Приглашение × И × Друг Invitation x And x Friend
Сезон 2 Серия 3
6 января 2013
Реальность? × И × Суждения Reality x And x Raw
Сезон 2 Серия 4
13 января 2013
Учитель × Экстренный случай? A x Hard x Master
Сезон 2 Серия 5
20 января 2013
Усиление × И × Угроза Strengthen x And x Threaten
Сезон 2 Серия 6
27 января 2013
Губительный кулак × И × Камень-ножницы-бумага Evil Fist x And x Rock-Paper-Scissors
Сезон 2 Серия 7
3 февраля 2013
Стратегия × И × Уловка Strategy x And x Scheme
Сезон 2 Серия 8
10 февраля 2013
15 × 15 15 x 15
Сезон 2 Серия 9
17 февраля 2013
Пираты × И × Предположения Pirates x And x Guesses
Сезон 2 Серия 10
24 февраля 2013
Прямое противостояние × Пыл A x Heated x Showdown
Сезон 2 Серия 11
3 марта 2013
Сила воли × И × Дружба Guts x And x Courage
Сезон 2 Серия 12
10 марта 2013
Торг × И x Соглашение Bargain x And x Deal
Сезон 2 Серия 13
17 марта 2013
Погоня × И × Шанс Chase x And x Chance
Сезон 2 Серия 14
24 марта 2013
Безумие × И × Здравый ум Insanity x And x Sanity
Сезон 2 Серия 15
31 марта 2013
Победитель × И × Проигравший Victor x And x Loser
Сезон 2 Серия 16
7 апреля 2013
Друзья Джинга × И × Настоящие друзья Ging's Friends x And x True Friends
Сезон 2 Серия 17
14 апреля 2013
Воссоединение × И × Понимание Reunion x And x Understanding
Сезон 2 Серия 18
21 апреля 2013
Тревога × И × Наблюдение Unease x And x Sighting
Сезон 2 Серия 19
28 апреля 2013
Очень × Быстрое × Размножение Very x Rapid x Reproduction
Сезон 2 Серия 20
5 мая 2013
Ничего хорошего × В × НЗЖ No x Good x NGL
Сезон 2 Серия 21
12 мая 2013
Зло × И × Ужас Evil x And x Terrible
Сезон 2 Серия 22
19 мая 2013
Кайто × И × Слот-машина The x Fight x Begins
Сезон 2 Серия 23
26 мая 2013
Битва × Начинается Kite x And x Slots
Сезон 2 Серия 24
2 июня 2013
Побуждение × К × Развитию Inspiration x To x Evolve
Сезон 2 Серия 25
9 июня 2013
Предопределённое × Пробуждение A x Fated x Awakening
Сезон 2 Серия 26
16 июня 2013
Свет × И × Тьма Light x And x Darkness
Сезон 2 Серия 27
23 июня 2013
Обещание × И × Воссоединение Promise x And x Reunion
Сезон 2 Серия 28
30 июня 2013
Дуэль × И × Побег Duel x And x Escape
Сезон 2 Серия 29
7 июля 2013
Камень-ножницы-бумага × И × Слабость Rock-Paper-Scissors x And x Weakness
Сезон 2 Серия 30
14 июля 2013
Жалость × И × Сила Compassion x And x Strength
Сезон 2 Серия 31
21 июля 2013
Медленный × И × Проклятый Slow x And x Cursed
Сезон 2 Серия 32
28 июля 2013
Сильный × И × Слабый The Strong x And x The Weak
Сезон 2 Серия 33
4 августа 2013
Одно желание × И × Два обещания One Wish x And x Two Promises
Сезон 2 Серия 34
11 августа 2013
Свидание × С × Палм Date x With x Palm
Сезон 2 Серия 35
18 августа 2013
Друг × И × Путешествие Friend x And x Journey
Сезон 2 Серия 36
1 сентября 2013
Проклятье × И × Страх Grudge x And x Dread
Сезон 2 Серия 37
8 сентября 2013
Беззаконный × Дом A x Lawless x Home
Сезон 2 Серия 38
15 сентября 2013
Резня × И × Опустошение Carnage x And x Devastation
Сезон 2 Серия 39
22 сентября 2013
Инфильтрация × И × Выбор Infiltration x And x Selection
Сезон 2 Серия 40
29 сентября 2013
Комбинация × И × Эволюция Combination x And x Evolution
Сезон 2 Серия 41
9 октября 2013
Выслеживание × И × Преследование Tracking x And x Pursuit
Сезон 2 Серия 42
16 октября 2013
Икалго × И × Молния Ikalgo x And x Lightning
Сезон 2 Серия 43
23 октября 2013
Способности × И × Игры Power x And x Games
Сезон 2 Серия 44
30 октября 2013
Шах × И × Мат Check x And x Mate
Сезон 2 Серия 45
6 ноября 2013
Сомнения × И × Колебания Doubt x And x Hesitation
Сезон 2 Серия 46
13 ноября 2013
Решение × И × Пробуждение Resolve x And x Awakening
Сезон 2 Серия 47
20 ноября 2013
Нову × И × Морау Knov x And x Morel
Сезон 2 Серия 48
27 ноября 2013
Возвращение × И × Отступление Return x And x Retire
Сезон 2 Серия 49
4 декабря 2013
Гунги × И × Комуги Komugi x And x Gungi
Сезон 2 Серия 50
11 декабря 2013
Подытожить × И × Действовать Taking Stock x And x Taking Action
Сезон 2 Серия 51
18 декабря 2013
Замешательство × И × Ожидание Confusion x And x Expectation
Сезон 2 Серия 52
25 декабря 2013
Атака × И × Вторжение Charge x And x Invade
Сезон 2 Серия 53
8 января 2014
Чудовище × И × Чудовище Outsider x And x Monster
Сезон 2 Серия 54
15 января 2014
Насекомое × В × Долгу An x Indebted x Insect
Сезон 2 Серия 55
22 января 2014
Разделяй × И × Властвуй Divide x And x Conquer
Сезон 2 Серия 56
29 января 2014
Долг × И × Вопрос Duty x and x Question
Сезон 2 Серия 57
5 февраля 2014
Месть × И × Поправка Revenge x And x Recovery
Сезон 2 Серия 58
12 февраля 2014
Оскорбление × И × Расплата Insult x And x Payback
Сезон 2 Серия 59
19 февраля 2014
Поддельная × Ярость A x False x Rage
Сезон 2 Серия 60
26 февраля 2014
Сильный × Или × Слабый Strong x Or x Weak
Сезон 2 Серия 61
5 марта 2014
Подделка × И × Оригинал Fake x And x Real
Сезон 2 Серия 62
12 марта 2014
Поражение × И × Достоинство Defeat x And x Dignity
Сезон 2 Серия 63
19 марта 2014
Поза × И × Имя Pose x And x Name
Сезон 2 Серия 64
26 марта 2014
Сороконожка × И × Воспоминание Centipede x And x Memory
Сезон 2 Серия 65
2 апреля 2014
Распад × И × Пробуждение Breakdown x And x Awakening
Сезон 2 Серия 66
9 апреля 2014
Великая сила × И × Максимальная сила Great Power x And x Ultimate Power
Сезон 2 Серия 67
16 апреля 2014
Зеро × И × Роза Zero x And x Rose
Сезон 2 Серия 68
23 апреля 2014
Враждебность × И × Стремление Hostility x And x Determination
Сезон 2 Серия 69
30 апреля 2014
Безудержная радость × И × Абсолютная любовь Unparalleled Joy x And x Unconditional Love
Сезон 2 Серия 70
7 мая 2014
Грозный враг × И × Чёткая цель Formidable Enemy x And x Clear Objective
Сезон 2 Серия 71
14 мая 2014
Сила × К × Разрушению Magic x to x Destroy
Сезон 2 Серия 72
21 мая 2014
Гнев × И × Просветление Anger x And x Light
Сезон 2 Серия 73
28 мая 2014
Плоть × И × Начало Flash x And x Start
Сезон 2 Серия 74
4 июня 2014
На пути × К × Смерти Deadline x To x Live
Сезон 2 Серия 75
11 июня 2014
Весь мир × В × Тебе The Word x Is x You
Сезон 2 Серия 76
18 июня 2014
Человек × И × Мгновение This Person x And x This Moment
Сезон 2 Серия 77
25 июня 2014
Путь домой × И × Настоящее имя Homecoming x And x Real Name
Сезон 2 Серия 78
2 июля 2014
График выхода всех сериалов
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