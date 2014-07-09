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Охотник х Охотник
Сезоны
Сезон 3
Hunter x Hunter
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
9 июля 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
12
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Список серий 3-го сезона сериала «Охотник х Охотник»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Разногласия × Между × Зодиаками
Debate x Among x Zodiacs
Сезон 3
Серия 1
9 июля 2014
Просьба × И × Желание
Plea x And x Favor
Сезон 3
Серия 2
16 июля 2014
Аллука × И × Нечто
Alluka x And x Something
Сезон 3
Серия 3
23 июля 2014
Присоединяйся к битве × И × Сражайся
Join Battle x And x Open Battle
Сезон 3
Серия 4
30 июля 2014
Волшебник × И × Дворецкий
Magician x And x Butler
Сезон 3
Серия 5
6 августа 2014
Иглы × И × Охота
Needles x And x Debt
Сезон 3
Серия 6
13 августа 2014
Грех × И × Коготь
Sin x And x Claw
Сезон 3
Серия 7
20 августа 2014
Одобрение × И × Объединение
Approval x And x Coalition
Сезон 3
Серия 8
27 августа 2014
Проигрыш × И × Воссоединение
Defeat x And x Reunion
Сезон 3
Серия 9
3 сентября 2014
Председатель × И × Высвобождение
Chairman x And x Release
Сезон 3
Серия 10
10 сентября 2014
Спасение × И × Будущее
Salvation x And x Future
Сезон 3
Серия 11
17 сентября 2014
До сих пор × И × Отныне
Past x And x Future
Сезон 3
Серия 12
24 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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