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Постер к 3-му сезону сериала Охотник х Охотник
Киноафиша Сериалы Охотник х Охотник Сезоны Сезон 3

Hunter x Hunter
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 июля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
Список серий 3-го сезона сериала «Охотник х Охотник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Разногласия × Между × Зодиаками Debate x Among x Zodiacs
Сезон 3 Серия 1
9 июля 2014
Просьба × И × Желание Plea x And x Favor
Сезон 3 Серия 2
16 июля 2014
Аллука × И × Нечто Alluka x And x Something
Сезон 3 Серия 3
23 июля 2014
Присоединяйся к битве × И × Сражайся Join Battle x And x Open Battle
Сезон 3 Серия 4
30 июля 2014
Волшебник × И × Дворецкий Magician x And x Butler
Сезон 3 Серия 5
6 августа 2014
Иглы × И × Охота Needles x And x Debt
Сезон 3 Серия 6
13 августа 2014
Грех × И × Коготь Sin x And x Claw
Сезон 3 Серия 7
20 августа 2014
Одобрение × И × Объединение Approval x And x Coalition
Сезон 3 Серия 8
27 августа 2014
Проигрыш × И × Воссоединение Defeat x And x Reunion
Сезон 3 Серия 9
3 сентября 2014
Председатель × И × Высвобождение Chairman x And x Release
Сезон 3 Серия 10
10 сентября 2014
Спасение × И × Будущее Salvation x And x Future
Сезон 3 Серия 11
17 сентября 2014
До сих пор × И × Отныне Past x And x Future
Сезон 3 Серия 12
24 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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