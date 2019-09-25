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Постер сериала Мир задолжал мне первую любовь
Постер сериала Мир задолжал мне первую любовь
Постер сериала Мир задолжал мне первую любовь
Постер сериала Мир задолжал мне первую любовь
Постер сериала Мир задолжал мне первую любовь
Постер сериала Мир задолжал мне первую любовь
Постер сериала Мир задолжал мне первую любовь
Постер сериала Мир задолжал мне первую любовь
Постер сериала Мир задолжал мне первую любовь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
9 постеров
Киноафиша Сериалы Мир задолжал мне первую любовь

Мир задолжал мне первую любовь (2019 - 2019)

Shi jie qian wo yi ge chu lian 18+
Год выпуска 2019
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 18 часов 0 минут

О чем сериал

Главная героиня дорамы Си Юнь – амбициозная девушка, привыкшая рассчитывать на собственные силы. Благодаря целеустремлённости ей удалось сделать карьеру дизайнера и получить работу в престижной компании, разрабатывающей игры. Здесь Си Юнь прошла большой путь от простого художника макетов до ведущего специалиста.

Начальника героини в фирме зовут Ся Кэ. Юноша родился в богатой семье, и, казалось, ему не нужно было сильно напрягаться, чтобы получить желаемое. Но честолюбивый Ся Кэ решил строить жизнь и карьеру самостоятельно, отказавшись от помощи состоятельных родственников.

Вначале отношения между Ся Кэ и Си Юнь носят исключительно деловой характер, но постепенно между молодыми людьми возникают чувства.

В ролях
В ролях
Бай Лу
Син Чжаолинь
Лю Жоянь
Ли Линь Фэй
Ди Цзылу
Фу Бохань
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
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Сезоны
Мир задолжал мне первую любовь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 24 эпизода
 
Отзывы о сериале
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