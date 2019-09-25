Главная героиня дорамы Си Юнь – амбициозная девушка, привыкшая рассчитывать на собственные силы. Благодаря целеустремлённости ей удалось сделать карьеру дизайнера и получить работу в престижной компании, разрабатывающей игры. Здесь Си Юнь прошла большой путь от простого художника макетов до ведущего специалиста.

Начальника героини в фирме зовут Ся Кэ. Юноша родился в богатой семье, и, казалось, ему не нужно было сильно напрягаться, чтобы получить желаемое. Но честолюбивый Ся Кэ решил строить жизнь и карьеру самостоятельно, отказавшись от помощи состоятельных родственников.

Вначале отношения между Ся Кэ и Си Юнь носят исключительно деловой характер, но постепенно между молодыми людьми возникают чувства.