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Запрет на браки в Чосоне
Сезоны
Сезон 1
The Forbidden Marriage
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 декабря 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
12
Продолжительность сезона
14 часов 0 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Запрет на браки в Чосоне»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
9 декабря 2022
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
10 декабря 2022
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
16 декабря 2022
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
17 декабря 2022
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
23 декабря 2022
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
24 декабря 2022
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
6 января 2023
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
7 января 2023
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
13 января 2023
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
14 января 2023
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
20 января 2023
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
21 января 2023
График выхода всех сериалов
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