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Постер сериала Запрет на браки в Чосоне
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Запрет на браки в Чосоне, список сезонов

The Forbidden Marriage 18+
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал MBC
Список сезонов сериала «Запрет на браки в Чосоне»
Запрет на браки в Чосоне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 9 декабря 2022 - 21 января 2023
 
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