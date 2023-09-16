Главная героиня Настя Толмачёва живёт в небольшом подмосковном городке. Умная девушка работала в крупной фирме, но честность и неспособность мириться с несправедливостью оказались препятствием, и Настя потеряла престижную должность.

Однако вскоре девушка открывает в себе детективный талант и становится стажёром в следственном комитете. Начальником на новом месте работы оказывается школьная любовь Насти, харизматичный следователь Андрей Серов. Опытный блюститель закона обладает недюжинными дедуктивными навыками, но плохо разбирается чисто в человеческих взаимоотношениях, которые в маленьком городке особенно сильны.

Когда в городе происходит громкое заказное убийство, Насте и Андрею предстоит объединить усилия, чтобы найти преступника.