Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Настенька
1 постер
Киноафиша Сериалы Настенька

Настенька (2023 - 2025)

Nastenka 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

Главная героиня Настя Толмачёва живёт в небольшом подмосковном городке. Умная девушка работала в крупной фирме, но честность и неспособность мириться с несправедливостью оказались препятствием, и Настя потеряла престижную должность.

Однако вскоре девушка открывает в себе детективный талант и становится стажёром в следственном комитете. Начальником на новом месте работы оказывается школьная любовь Насти, харизматичный следователь Андрей Серов. Опытный блюститель закона обладает недюжинными дедуктивными навыками, но плохо разбирается чисто в человеческих взаимоотношениях, которые в маленьком городке особенно сильны.

Когда в городе происходит громкое заказное убийство, Насте и Андрею предстоит объединить усилия, чтобы найти преступника.

В ролях
В ролях
Марина Митрофанова
Марина Митрофанова
Родион Галюченко
Родион Галюченко
Олег Акулич
Вячеслав Шихалеев
Дмитрий Ячевский
Дмитрий Ячевский
Светлана Листова
Светлана Листова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Настенька - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Сезон 2
2024, 4 эпизода
 
Сезон 3
2024, 4 эпизода
 
Сезон 4
2024, 4 эпизода
 
Сезон 5
2025, 4 эпизода
 
Сезон 6
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше