Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой мир SHINEE в кино"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
Киноафиша
Сериалы
Призрак
Сезоны
Сезон 1
Ghost
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
30 мая 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
20
Продолжительность сезона
21 час 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
Список серий 1-го сезона сериала «Призрак»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
30 мая 2012
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
31 мая 2012
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
6 июня 2012
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
7 июня 2012
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
13 июня 2012
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
14 июня 2012
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
20 июня 2012
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
21 июня 2012
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
27 июня 2012
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
28 июня 2012
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
4 июля 2012
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
5 июля 2012
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
11 июля 2012
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
12 июля 2012
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
18 июля 2012
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
19 июля 2012
Серия 17
Episode 17
Сезон 1
Серия 17
25 июля 2012
Серия 18
Episode 18
Сезон 1
Серия 18
26 июля 2012
Серия 19
Episode 19
Сезон 1
Серия 19
8 августа 2012
Серия 20
Episode 20
Сезон 1
Серия 20
9 августа 2012
График выхода всех сериалов
Related video
С Коташенко даже не виделся: перед смертью Градский жил с другой женщиной (фото)
Американец раскрыл, как он выдавал советские фильмы за свои: крутили в кино как эротику
В России это слово ассоциируется с алкоголичкой: произносить его перед иностранцами стоит с опаской
Российские актрисы в подметки Робертс не годятся: чем они хуже американки, раскрыл эмигрант из «Лесника»
Этот простой салат обожал Николай II: его стоит приготовить на утро 1 января
Гайдай в последний момент дал Селезневой от ворот поворот: эта яркая роль досталась дебютантке
Нашли опухоль в неожиданном месте: участи Алибасова не позавидуешь
Секрет кровной вражды: этот невзрачный мужчина из «Дома-2» навсегда поссорил Боню и Водонаеву
В старину на Рождество гости могли хозяину дома разнести калитку: вот какое правило чтил каждый
Этот фильм признали шедевром британцы и пересняли в Мексике: русские плюются от упоминания
Ничего своего не осталось: Романец после «Дома-2» чересчур увлеклась пластикой (фото)
Сразу же запретили: в этой советской песне о любви нашли абсурдный намек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить