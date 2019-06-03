Когда-то Мин Джэ Хи отказалась от модельной карьеры ради семьи, но годы спустя муж ушёл к другой, а дочь-подросток начала её стесняться. У одинокой Мин Джэ Хи опускаются руки. Зачем больше жить – спрашивает она себя и вместо ответа получает посылку с волшебными духами. Благодаря им несчастная домохозяйка теряет около двадцати лет в возрасте и сто кило на весах. Правда, комплексы и нелюбовь к себе так просто не уходят. Мин Джэ Хи начинает избавляться от них, устроившись на работу к Со И До – самому известному и капризному модельеру в Корее. Он тоже выстроил вокруг себя толстые стены из страхов и ограничений, но встреча с Мин Джэ Хи меняет всё.