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Постер сериала Парфюм
Постер сериала Парфюм
Постер сериала Парфюм
Постер сериала Парфюм
Постер сериала Парфюм
Постер сериала Парфюм
Постер сериала Парфюм
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Парфюм

Парфюм (2019 - 2019)

Peo-pyum 18+
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 32 часа 0 минут

О чем сериал

Когда-то Мин Джэ Хи отказалась от модельной карьеры ради семьи, но годы спустя муж ушёл к другой, а дочь-подросток начала её стесняться. У одинокой Мин Джэ Хи опускаются руки. Зачем больше жить – спрашивает она себя и вместо ответа получает посылку с волшебными духами. Благодаря им несчастная домохозяйка теряет около двадцати лет в возрасте и сто кило на весах. Правда, комплексы и нелюбовь к себе так просто не уходят. Мин Джэ Хи начинает избавляться от них, устроившись на работу к Со И До – самому известному и капризному модельеру в Корее. Он тоже выстроил вокруг себя толстые стены из страхов и ограничений, но встреча с Мин Джэ Хи меняет всё.

В ролях
В ролях
Щин Сон-нок
Ли Хо-джэ
Ха До-гвон
Ко Вон-хи
Ким Мин-гю
Ён Мин-джи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Парфюм - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 32 эпизода
 
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