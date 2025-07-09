Меню
Сериалы
Только вышли, а уже лидеры: 10 российских сериалов стали лучшими в 2025 году — у некоторых рейтинг 8 и выше
Кинопоиск составил свой топ удачных новинок.
1 комментарий
9 июля 2025 15:13
Выяснилось только к финалу: почему сериал называется «Подслушано в Рыбинске»
Зрители бы никогда не догадались без подсказки создателя.
2 комментария
14 марта 2025 17:09
Шутки кончились: у «Подслушано в Рыбинске» потрясающий финал, но поругать его надо как минимум за одно
Проект, который начинался, как наивная черная комедия, к концовке заметно помрачнел.
Написать
14 марта 2025 13:17
«Васильеву лучше быть злодеем»: «Невский» проигрывает «Подслушано в Рыбинске» по всем статьям — зрители назвали 4 причины
Актер раскрывается в абсолютно новой для себя роли.
2 комментария
2 марта 2025 15:13
«Фарго», «Элита» и даже «Эйфория»: сразу у нескольких новых российских сериалов есть «двойники» на Западе
Рассказываем, куда заглянуть, чтобы найти знакомые мотивы.
Написать
24 февраля 2025 18:07
Начали смотреть «Подслушано в Рыбинске» и разочаровались? Вот 3 похожих сериала — от дорамы до кровавой драмы
Все три проекта сняли за рубежом и оторваться от них невозможно.
Написать
2 февраля 2025 18:36
2 серии «Подслушано в Рыбинске» вышли на Premier и Start: Васильев тащит сериал, а Минекаев опять раздражает
Не зря его называли копией «Слова пацана».
2 комментария
1 февраля 2025 20:03
«За всю историю платформы»: «Подслушано в Рыбинске» с Васильевым только вышел, а уже бьет все рекорды
Пилотные серии проекта показали успешный старт.
2 комментария
1 февраля 2025 14:15
