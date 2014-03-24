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Постер к 1-му сезону сериала Гетеры майора Соколова
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Киноафиша Сериалы Гетеры майора Соколова Сезоны Сезон 1

Getery majora Sokolova 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Гетеры майора Соколова»

В 1-м сезоне сериала «Гетеры майора Соколова» события происходят в начале Великой Отечественной войны. Осенью 39-го красноармеец Андрей Соколов приезжает в Крымскую Республику. Здесь ему предстоит раскрыть агентскую террористическую группировку «Русский общевоинский союз», которая собирается устроить масштабную провокацию. Разведывательной организацией «РОВС» управляет капитан Семенов по прозвищу Крест, которого Соколов знает еще с Октябрьской революции. Тогда офицеры и встали каждый на свою сторону, за которые воюют и сейчас. Семенов и Соколов продумывают операции, направленные на уничтожение друг друга.

Список серий 1-го сезона сериала «Гетеры майора Соколова» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 марта 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 марта 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 марта 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
26 марта 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
26 марта 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
27 марта 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
27 марта 2014
График выхода всех сериалов
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