В 1-м сезоне сериала «Гетеры майора Соколова» события происходят в начале Великой Отечественной войны. Осенью 39-го красноармеец Андрей Соколов приезжает в Крымскую Республику. Здесь ему предстоит раскрыть агентскую террористическую группировку «Русский общевоинский союз», которая собирается устроить масштабную провокацию. Разведывательной организацией «РОВС» управляет капитан Семенов по прозвищу Крест, которого Соколов знает еще с Октябрьской революции. Тогда офицеры и встали каждый на свою сторону, за которые воюют и сейчас. Семенов и Соколов продумывают операции, направленные на уничтожение друг друга.