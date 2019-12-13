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Постер к 1-му сезону сериала Лига печи
Киноафиша Сериалы Лига печи Сезоны Сезон 1

Stove League 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лига печи»

В 1-м сезоне сериала «Лига печи» события разворачиваются в Южной Корее, в штабе молодой и абсолютно неуспешной бейсбольной команды. Каждый игрок в клубе – настоящий профессионал, рассчитывающий на спортивную карьеру. Но все вместе они почему-то ни на что не способны. То ли парням не хватает хороших тренировок, то ли воли к победе, но они уже который год занимают последние строчки турнирных таблиц в любых соревнованиях. Все меняется, когда владелец команды назначает ребятам нового генерального менеджера. Этот человек всерьез берется за имидж и мотивацию спортсменов, переворачивая судьбу каждого из них.

Список серий 1-го сезона сериала «Лига печи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 декабря 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 декабря 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 декабря 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 декабря 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 декабря 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
3 января 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
4 января 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 января 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
11 января 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
17 января 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
18 января 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
31 января 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
1 февраля 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
7 февраля 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
8 февраля 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
14 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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