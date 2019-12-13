В 1-м сезоне сериала «Лига печи» события разворачиваются в Южной Корее, в штабе молодой и абсолютно неуспешной бейсбольной команды. Каждый игрок в клубе – настоящий профессионал, рассчитывающий на спортивную карьеру. Но все вместе они почему-то ни на что не способны. То ли парням не хватает хороших тренировок, то ли воли к победе, но они уже который год занимают последние строчки турнирных таблиц в любых соревнованиях. Все меняется, когда владелец команды назначает ребятам нового генерального менеджера. Этот человек всерьез берется за имидж и мотивацию спортсменов, переворачивая судьбу каждого из них.