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Лига печи
Сезоны
Лига печи, список сезонов
Stove League
16+
Год выпуска
2019
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
SBS
Список сезонов сериала «Лига печи»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
13 декабря 2019 - 14 февраля 2020
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