Научный факт: только в эти даты женщины рожают будущих миллиардеров

Ученые раскрыли, у кого чаще рождаются вундеркинды: дело в группе крови их матерей

Женщина с мужским голосом: на постановки с этой советской актрисой невозможно было попасть

После допинг-скандала поставили крест: Валиевой позволили достойно завершить карьеру

Люди от ленты в восторге: странно, что об этом фильме Рязанов не любил вспоминать

Эти устаревшие фразеологизмы зря забыли: легко могут украсить вашу речь

Все из-за ангела-хранителя: Фрейндлих чудом не стала «звездой» программы «Следствие вели…»

Рязанов отказался снимать Гурченко в «Карнавальной ночи» не просто так: ее лицо выглядело искусственным еще до пластики

Угадайте фильм по одной героине: справятся только знатоки советского кино

В школе девочку-жирафа обходили стороной: она выросла и заткнула всех за пояс

В СССР этот тест на IQ решали за минуту даже дети: сколько верных ответов наберете вы