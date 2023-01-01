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Импровизация. Команды, список сезонов

Improvizaciya. Komandy 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Эпизод длится 47 минут
Список сезонов телешоу «Импровизация. Команды»
Импровизация. Команды - Сезон 1 Сезон 1
8 эпизодов 18 сентября 2020 - 13 ноября 2020
 
Импровизация. Команды - Сезон 2 Сезон 2
8 эпизодов 5 февраля 2021 - 2 апреля 2021
 
Импровизация. Команды - Сезон 3 Сезон 3
16 эпизодов 3 сентября 2021 - 24 декабря 2021
 
Импровизация. Команды - Сезон 4 Сезон 4
16 эпизодов 4 февраля 2022 - 20 мая 2022
 
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