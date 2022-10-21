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Постер сериала Знаковые места русской литературы
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Киноафиша Сериалы Знаковые места русской литературы

Знаковые места русской литературы (2022 - 2022)

Znakovye mesta russkoj literatury 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис CHILL
Продолжительность сериала 2 часа 5 минут

О чем сериал

Атмосферный сериал, исследующий загадочную связь писателя и места, где он творит. Авторы ищут особые, связанные с географией обстоятельства в биографиях гениев и задаются вопросами: откуда возникла прочная ассоциация «Петербург-Достоевский», хотя писатель изобразил город только в одном своём крупном романе? Почему пушкинская Болдинская осень — непостижимая загадка русской литературы — стала синонимом творчества и писательского чуда? Как желание Чехова стать настоящим дачником в усадьбе Мелихово отразилось в его пьесах? Когда родилась и как существовала первая советская творческая резиденция?

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Знаковые места русской литературы - Сезон 1 Сезон 1
2022, 5 эпизодов
 
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