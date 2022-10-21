Атмосферный сериал, исследующий загадочную связь писателя и места, где он творит. Авторы ищут особые, связанные с географией обстоятельства в биографиях гениев и задаются вопросами: откуда возникла прочная ассоциация «Петербург-Достоевский», хотя писатель изобразил город только в одном своём крупном романе? Почему пушкинская Болдинская осень — непостижимая загадка русской литературы — стала синонимом творчества и писательского чуда? Как желание Чехова стать настоящим дачником в усадьбе Мелихово отразилось в его пьесах? Когда родилась и как существовала первая советская творческая резиденция?