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Постер сериала Поезда, которые изменили мир
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Киноафиша Сериалы Поезда, которые изменили мир

Поезда, которые изменили мир (2018 - 2018)

Trains That Changed the World 18+
Год выпуска 2018
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал Yesterday
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Кажется, что поезда были всегда, но на самом деле это изобретение последних 150 лет. С ним общество перешло в абсолютно новую эпоху: промышленная революция изменила все. Шесть эпизодов сериала рассказывают о самых главных поездах в истории человечества и их влиянии на прогресс. Приготовьтесь к захватывающей гонке фактов: от первых железнодорожных составов середины XIX века до самых современных поездов материкового Китая, от тяжеловозов Старого Света до легких и суперскоростных, соединяющих страны и города даже под землей.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Поезда, которые изменили мир - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
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