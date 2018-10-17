Кажется, что поезда были всегда, но на самом деле это изобретение последних 150 лет. С ним общество перешло в абсолютно новую эпоху: промышленная революция изменила все. Шесть эпизодов сериала рассказывают о самых главных поездах в истории человечества и их влиянии на прогресс. Приготовьтесь к захватывающей гонке фактов: от первых железнодорожных составов середины XIX века до самых современных поездов материкового Китая, от тяжеловозов Старого Света до легких и суперскоростных, соединяющих страны и города даже под землей.