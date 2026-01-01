Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
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Награды и номинации «Тихий океан»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2011
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
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