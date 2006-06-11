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Сериалы
Счастливчик Луи
Сезоны
Сезон 1
Lucky Louie
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
11 июня 2006
Год выпуска
2006
Количество серий
13
Продолжительность сезона
4 часа 46 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
Список серий 1-го сезона сериала «Счастливчик Луи»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
11 июня 2006
Неожиданность для Ким
Kim's O
Сезон 1
Серия 2
18 июня 2006
История с петтингом
A Mugging Story
Сезон 1
Серия 3
25 июня 2006
Длинный уик-энд
Long Weekend
Сезон 1
Серия 4
2 июля 2006
Контроль
Control
Сезон 1
Серия 5
9 июля 2006
Цветы для Ким
Flowers for Kim
Сезон 1
Серия 6
16 июля 2006
Дисциплина
Discipline
Сезон 1
Серия 7
23 июля 2006
Проваливай
Get Out
Сезон 1
Серия 8
30 июля 2006
Пьянство
Drinking
Сезон 1
Серия 9
6 августа 2006
Исповедь
Confessions
Сезон 1
Серия 10
13 августа 2006
Луи бросает работу
Louie Quits
Сезон 1
Серия 11
20 августа 2006
Ким съезжает
Kim Moves Out
Сезон 1
Серия 12
27 августа 2006
Время клоуна окончено
Clowntime is Over
Сезон 1
Серия 13
4 марта 2008
График выхода всех сериалов
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