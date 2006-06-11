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Постер к 1-му сезону сериала Счастливчик Луи
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Киноафиша Сериалы Счастливчик Луи Сезоны Сезон 1

Lucky Louie 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июня 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
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Смотрите за 1
Список серий 1-го сезона сериала «Счастливчик Луи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
11 июня 2006
Неожиданность для Ким Kim's O
Сезон 1 Серия 2
18 июня 2006
История с петтингом A Mugging Story
Сезон 1 Серия 3
25 июня 2006
Длинный уик-энд Long Weekend
Сезон 1 Серия 4
2 июля 2006
Контроль Control
Сезон 1 Серия 5
9 июля 2006
Цветы для Ким Flowers for Kim
Сезон 1 Серия 6
16 июля 2006
Дисциплина Discipline
Сезон 1 Серия 7
23 июля 2006
Проваливай Get Out
Сезон 1 Серия 8
30 июля 2006
Пьянство Drinking
Сезон 1 Серия 9
6 августа 2006
Исповедь Confessions
Сезон 1 Серия 10
13 августа 2006
Луи бросает работу Louie Quits
Сезон 1 Серия 11
20 августа 2006
Ким съезжает Kim Moves Out
Сезон 1 Серия 12
27 августа 2006
Время клоуна окончено Clowntime is Over
Сезон 1 Серия 13
4 марта 2008
График выхода всех сериалов
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