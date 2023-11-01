Николай Васильевич и клуб "Уралочка" – гордость и легенда отечественного волейбола. Для Карполя волейбол – вся его жизнь. Он создал не только команду и воспитал три десятка заслуженных мастеров спорта, больше полусотни мастеров спорта международного класса, которые играют в лучших волейбольных клубах России и мира, но и изобрел систему, которая уже много десятилетий подпитывает российский волейбол новыми игроками. Сейчас как и всегда его цель, чтобы наша волейбольная школа снова была на первом месте в мире.