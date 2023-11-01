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Постер сериала Карполь. 85
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Киноафиша Сериалы Карполь. 85

Карполь. 85 (2023 - 2023)

Karpol. 85 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 26 минут
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Продолжительность сериала 52 минуты

О чем сериал

Николай Васильевич и клуб "Уралочка" – гордость и легенда отечественного волейбола. Для Карполя волейбол – вся его жизнь. Он создал не только команду и воспитал три десятка заслуженных мастеров спорта, больше полусотни мастеров спорта международного класса, которые играют в лучших волейбольных клубах России и мира, но и изобрел систему, которая уже много десятилетий подпитывает российский волейбол новыми игроками. Сейчас как и всегда его цель, чтобы наша волейбольная школа снова была на первом месте в мире.

Карполь. 85 - трейлер
Карполь. 85  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Карполь. 85 - Сезон 1 Сезон 1
2023, 2 эпизода
 
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