Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В паутине" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Степь
Киноафиша Сериалы Степь Сезоны Сезон 2

Bozkır 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Степь»

Во 2-м сезоне сериала «Степь» молодая отважная девушка по имени Севда становится новой напарницей опытного сотрудника правоохранительных органов. Однажды они принимаются за расследование обыкновенного, на первый взгляд, убийства. Однако все оказалось гораздо более сложно и запутанно, чем поначалу казалось главным героям. Серия жестоких убийств происходит после того, как небольшой турецкий банк сообщил о своем банкротстве. Детективы шаг за шагом продвигаются к разгадке этого запутанного дела. На пути их жизнь несколько раз подвергается серьезной опасности, но Севда и ее старший коллега не сдаются.

Список серий 2-го сезона сериала «Степь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
23 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
23 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
2 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
9 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
16 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
23 марта 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
30 марта 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
6 апреля 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
За слова придется ответить: шоу Малахова закончилось громким скандалом с семьей миллиардера
Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше
Даже жутко становится: на эту странность в «Иване Васильевиче» никто не обращает внимание
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше