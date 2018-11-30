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Постер к 1-му сезону сериала Степь
Киноафиша Сериалы Степь Сезоны Сезон 1

Bozkır 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Степь»

В 1-м сезоне сериала «Степь» каждый человек, совершивший какое-либо преступление, должен расплатиться за содеянное. Так считают напарники Сейфи и Нури, которые работают в правоохранительных органах. Они абсолютно разные и отличаются не только темпераментами, но и методами в работе. Сейфи служит в турецкой полиции уже много лет и за время работы немало повидал. Создается ощущение, что этому человеку уже ничего не страшно. Нури совсем недавно устроился в управление, но, несмотря на это, успел дать понять, что он несговорчив. Именно с ним Сейфи придется заниматься раскрытием серийных преступлений.

Список серий 1-го сезона сериала «Степь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 ноября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 декабря 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 декабря 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 декабря 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 декабря 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
3 января 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 января 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 января 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 января 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
31 января 2019
График выхода всех сериалов
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