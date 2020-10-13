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Киноафиша Сериалы Встреча с тобой

Встреча с тобой (2020 - 2020)

Meeting You 18+
Год выпуска 2020
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал Mango TV
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

В 9-м класс приходит новенький — ученик, о котором ходят поразительные слухи, что он гений с высочайшим IQ, но при этом имеет психологические проблемы. Сын богатых и известных родителей Нань Су молчалив и замкнут, почти не говорит и не выносит физических контактов, но зато первый по всем школьным предметам. Чего не скажешь про Ся Жуй — эта дерзкая девушка кое-как вытягивает учёбу, но зато всегда в центре внимания и, к сожалению, с ворохом проблем. Эти двое подростков словно из параллельных миров, которые неожиданным образом пересеклись. Почему же их отчаянно влечет друг к другу?

В ролях
В ролях
Вань Пэн
Го Цзюньчэнь
Цзинь Шикан
Ли Ао
Чжан Мо Хуай
Чжан Лянлян
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Встреча с тобой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 28 эпизодов
 
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