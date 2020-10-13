В 9-м класс приходит новенький — ученик, о котором ходят поразительные слухи, что он гений с высочайшим IQ, но при этом имеет психологические проблемы. Сын богатых и известных родителей Нань Су молчалив и замкнут, почти не говорит и не выносит физических контактов, но зато первый по всем школьным предметам. Чего не скажешь про Ся Жуй — эта дерзкая девушка кое-как вытягивает учёбу, но зато всегда в центре внимания и, к сожалению, с ворохом проблем. Эти двое подростков словно из параллельных миров, которые неожиданным образом пересеклись. Почему же их отчаянно влечет друг к другу?